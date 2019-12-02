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  • Son Güncelleme: 02.12.2019 09:21

Eğitime kar engeli! 'da okullar tatil mi? 2 Aralık Pazartesi kar tatili olan yerler

'da okullar tatil mi? Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Erzincan'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve velileri okulların tatil olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Refahiye Kaymakamlığı'ndan geldi. Peki, Erzincan'da okullar tatil mi?

Refahiye'de taşımalı eğitime kar arası

Erzincan'da okullar tatil mi? Erzincan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gün içerisinde hava sıcaklığının en yüksek 3 en düşük -2 olacağı Erzincan'da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Refahiye Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. Peki, Erzincan'da okullar tatil mi? İşte 2 Aralık Pazartesi kar tatili olan yerler...

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün (pazartesi) için bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Refahiye ilçesi haricinde yurt genelinde tatil edilen bölge bulunmuyor.

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