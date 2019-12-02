Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği açıklandı. Peki, yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 3 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...

SAĞANAK VE KAR BEKLENİYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

MARMARA'DA HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde artacağı, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlere dönmesiyle birlikte Marmara'da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı gelen bilgiler arasında.