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  • Son Güncelleme: 03.12.2019 07:08

Başkan Erdoğan Liderler Toplantısı'na katılmak üzere 'a gidiyor

Başkan , İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla 'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere bugün 'ı ziyaret edecek.

Başkan Erdoğan Birleşik Krallık'a gidiyor

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 3-5 Aralık'ta 'ta düzenlenecek toplantıya, ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da iştirak edecek.

Liderler Toplantısında, topraklarına yönelik terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesiyle Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi planlanıyor.

Toplantıda ayrıca, ittifakın güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması, bu minvalde liderlerce örgütün 2020'li yıllara hazırlanması hususunda yönerge verilmesi öngörülüyor.

Toplantının ardından "Londra Bildirisi"nin kabul edilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı çerçevesinde katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

ZİRVE İÇİNDE ZİRVE YAPILACAK
Erdoğan, ziyaret vesilesiyle ayrıca Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye iştirak edecek.

Zirve'de, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık'ı ziyaretinin son gününde Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılacak.

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