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  • Son Güncelleme: 02.12.2019 09:36

İYİ Parti ile ittifakı bitiyor mu? CHP yeni ittifak arayışı içine girdi!

Cumhurbaşkanlığı leri ve yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak kuran , ’nın siyasi uzantısı olan ile yakınlığı ve “Beştepe’de bir CHP’li” yalanı ile ittifakı iyice zora soktu. İYİ Parti’nin kendisine mesafeli olduğunun farkına varan CHP yeni ittifak arayışına girdi. Kulislerde, ittifakın dağılma olasılığının çok yüksek olduğu dile getiriliyor.

İYİ Parti ile CHP ittifakı bitiyor mu?

"Bir 'linin Külliye'ye gittiği" yalanının CHP Genel Merkezi kaynaklı olduğunun ortaya çıkmasının ardından bu kumpası soğutma taktiğiyle aşma çabasındaki CHP yönetimi, bir yandan da önümüzdeki sürece ilişkin siyasette olabilecek gelişmelerle ilgili taktik arayışına girdi.

İttifak ortakları İYİ Parti, Saadet Partisi ve gizli ittifak ortağı gibi son dönemde erken i sık sık dillendiren CHP yönetimini, şimdiden ittifak korkusu da sardı. Siyasetteki olası gelişmeler CHP'yi ittifakın geleceği konusunda endişeye sevk ederken, yönetim kurulması olası yeni partilerle ittifakı da değerlendiriyor.

Partide yapılan değerlendirmelerde seçimlere kadar Millet İttifakı'nın korunması olasılığının zorluğuna dikkat çekilirken, yeni siyasi partilerin kurulmasıyla ittifakın dağılma olasılığının da yükseleceğine işaret ediliyor.

YENİ İTTİFAK HESAPLARI
24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde HDP'yle de gizli ittifak yapan CHP yönetimi, aradan geçen sürede ittifak ortaklarından gelen olumsuz açıklamaları dikkatle takip ederken, parti yönetimi bu açıklamalara aynı tutumla yanıt vermemeyi tercih ediyor. Yanıtların 'yumuşak' olmasında da ittifakı bozacak adım atmama çabasının etkili olduğu kaydediliyor. CHP lideri 'nun önceki gün 'da katıldığı toplantıda 'yla birlikte verdiği görüntü ve Davutoğlu'na yönelik sözlerinde de olası 'ittifak' hesaplarının etkili olduğu kaydediliyor.

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ihsan ihsan

terör partisi chp da hayır yok ip ayrılmalı.

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cevapla 02.12.2019 09:42
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