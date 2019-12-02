"Bir CHP'linin Külliye'ye gittiği" yalanının CHP Genel Merkezi kaynaklı olduğunun ortaya çıkmasının ardından bu kumpası soğutma taktiğiyle aşma çabasındaki CHP yönetimi, bir yandan da önümüzdeki sürece ilişkin siyasette olabilecek gelişmelerle ilgili taktik arayışına girdi.

İttifak ortakları İYİ Parti, Saadet Partisi ve gizli ittifak ortağı HDP gibi son dönemde erken seçimi sık sık dillendiren CHP yönetimini, şimdiden ittifak korkusu da sardı. Siyasetteki olası gelişmeler CHP'yi ittifakın geleceği konusunda endişeye sevk ederken, yönetim kurulması olası yeni partilerle ittifakı da değerlendiriyor.

Partide yapılan değerlendirmelerde seçimlere kadar Millet İttifakı'nın korunması olasılığının zorluğuna dikkat çekilirken, yeni siyasi partilerin kurulmasıyla ittifakın dağılma olasılığının da yükseleceğine işaret ediliyor.

YENİ İTTİFAK HESAPLARI

24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde HDP'yle de gizli ittifak yapan CHP yönetimi, aradan geçen sürede ittifak ortaklarından gelen olumsuz açıklamaları dikkatle takip ederken, parti yönetimi bu açıklamalara aynı tutumla yanıt vermemeyi tercih ediyor. Yanıtların 'yumuşak' olmasında da ittifakı bozacak adım atmama çabasının etkili olduğu kaydediliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün İstanbul'da katıldığı toplantıda Ahmet Davutoğlu'yla birlikte verdiği görüntü ve Davutoğlu'na yönelik sözlerinde de olası 'ittifak' hesaplarının etkili olduğu kaydediliyor.