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: ’yı yönetiyor

, terörle mücadeleyi anlattı. ’cü ’ün yerini bildiklerini açıkladı: ve Avrupa FETÖ mensuplarını muhafaza ediyor. Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama net bir şey söylemem. Devletler, istihbaratlar terör örgütlerini kullanır. Ama dünyada ilk kez bir terör örgütünü ('yı) bir devlet yönetiyor. O da ABD.


, terörle mücadeleyi anlattı. 'cü 'ün yerini bildiklerini açıkladı.

ve Avrupa FETÖ mensuplarını muhafaza ediyor. Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama net bir şey söylemem. Devletler, istihbaratlar terör örgütlerini kullanır. Ama dünyada ilk kez bir terör örgütünü ('yı) bir devlet yönetiyor. O da ABD.

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