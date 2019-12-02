ABD ve Avrupa FETÖ mensuplarını muhafaza ediyor. Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama net bir şey söylemem. Devletler, istihbaratlar terör örgütlerini kullanır. Ama dünyada ilk kez bir terör örgütünü (PKK'yı) bir devlet yönetiyor. O da ABD.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleyi anlattı. FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yerini bildiklerini açıkladı.
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