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  • 01.12.2019 21:52
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 21:52

'de feci : 9 yaralı

'de 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik sında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

Niğde'de feci kaza: 9 yaralı

, akşam saatlerinde -Kayseri Karayolu'ndan meydana geldi. İddiaya göre, kar yaşığı nedeniyle görüş mesafesinin azalması, üç otomobilin çarpışmasına neden oldu.

Kazada araçlarda bulunan Kenan Deniz (39), Güzide Deniz (29), Feriha Koyun (34), Sümeyye Koyun (35), Furkan Koyun (13), Şükran Koyun (8), Muhammed Kağan Koyun (2), Zekiye Gültekin (52), Zekiye Nur Gültekin (2) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

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