Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun kuruluşun 70. yıldönümü dolayasıyla düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yarın İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek. NATO ittifakının tartışıldığı bir dönemde gerçekleşecek olan zirvede, Erdoğan'ın da özellikle NATO müttefikliğiyle ilgili mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in katılımıyla gerçekleşecek dörtlü zirvede Suriye meselesi, Barış Pınarı Harekatı, güvenli bölge ve mülteci sorununu masaya yatıracak. Son dönemde açıklamalarıyla karşı karşıya gelen Macron ve Erdoğan, dörtlü zirvede bir araya gelecek. 3-4 Aralık'taki NATO Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte üye ülkelerin liderleri de katılacak. Kraliçe 2. Elizabeth, 3 Aralık'ta liderler onuruna Buckingham Sarayı'nda resepsiyon verecek. Erdoğan, Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla hayata geçirilen Cambridge Merkez Camii'nin açılışını da yapacak.
4'lü zirvede Türkiye'nin AB üyelik süreci, Irak, İran, Libya başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirilecek.
NATO'YA MÜTTEFİKLİK MESAJI
Başkan Erdoğan, 4 Aralık'ta Liderler Zirvesi'nin ana oturumunda konuşma yapacak. Erdoğan'ın NATO'nun ittifak yapısının tartışıldığı bir dönemde Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde müttefiklik üzerine mesajlar vermesi bekleniyor.
TARİHİ ADIM
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TANAP Projesi'nin, Türkiye'nin jeopolitik pozisyonu bakımından dünyada çok dikkat çekici bir potansiyeli olduğunu kaydetti. "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuzda denizcilik bakımından tarih değişecek" dedi.
4'lü zirvede Türkiye'nin AB üyelik süreci, Irak, İran, Libya başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirilecek.
NATO'YA MÜTTEFİKLİK MESAJI
Başkan Erdoğan, 4 Aralık'ta Liderler Zirvesi'nin ana oturumunda konuşma yapacak. Erdoğan'ın NATO'nun ittifak yapısının tartışıldığı bir dönemde Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde müttefiklik üzerine mesajlar vermesi bekleniyor.
BÖLÜCÜLERE FIRSAT YOK
Erdoğan, Bursa AK Parti teşkilat toplantısına telefonla katıldı. Partlilere "Aramıza sağdan soldan sızmak suretiyle bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim" dedi.
TARİHİ ADIM
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TANAP Projesi'nin, Türkiye'nin jeopolitik pozisyonu bakımından dünyada çok dikkat çekici bir potansiyeli olduğunu kaydetti. "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuzda denizcilik bakımından tarih değişecek" dedi.
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