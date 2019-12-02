NATO 'nun kuruluşun 70. yıldönümü dolayasıyla düzenlenecek Liderler Zirvesi 'ne katılmak üzereNATO ittifakının tartışıldığı bir dönemde gerçekleşecek olan zirvede, Erdoğan'ın da özellikle NATO müttefikliğiyle ilgili mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı İngiltere Başbakanıve Almanya Şansölyesi'in katılımıyla gerçekleşecek dörtlü zirvede Suriye meselesi, Barış Pınarı Harekatı , güvenli bölge ve mülteci sorununu masaya yatıracak. Son dönemde açıklamalarıyla karşı karşıya gelen Macron ve Erdoğan, dörtlü zirvede bir araya gelecek. 3-4 Aralık'taki NATO Zirvesi'ne AB D Başkanı Donald Trump 'la birlikte üye ülkelerin liderleri de katılacak.Erdoğan, Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla hayata geçirilen Cambridge Merkez Camii'nin açılışını da yapacak.4'lü zirvede Türkiye 'nin AB üyelik süreci, Irak Libya başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirilecek.Erdoğan, 4 Aralık'ta Liderler Zirvesi'nin ana oturumunda konuşma yapacak. Erdoğan'ın NATO'nun ittifak yapısının tartışıldığı bir dönemde Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde müttefiklik üzerine mesajlar vermesi bekleniyor.



BÖLÜCÜLERE FIRSAT YOK

Erdoğan, Bursa AK Parti teşkilat toplantısına telefonla katıldı. Partlilere "Aramıza sağdan soldan sızmak suretiyle bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim" dedi.

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TANAP Projesi'nin, Türkiye'nin jeopolitik pozisyonu bakımından dünyada çok dikkat çekici bir potansiyeli olduğunu kaydetti. "denizcilik bakımından tarih değişecek" dedi.