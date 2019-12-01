Terörist özgür kalmış İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin terör suçlusu Usman Khan (28) olduğu açıklandı. Londra Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Neil Basu, "2012'de mahkum olan bu kişi, yetkililer tarafından biliniyordu. Geçen yıl tahliye edilmiş" dedi. Öte yandan saldırıyı DEAŞ üstlendi.

İ ngiltere'nin başkenti Londra'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin terör suçlusu Usman Khan (28) olduğu açıklandı. Londra Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Neil Basu, "2012'de mahkum olan bu kişi, yetkililer tarafından biliniyordu. Geçen yıl tahliye edilmiş" dedi. Öte yandan saldırıyı DEAŞ üstlendi. TÜM MANŞETLER