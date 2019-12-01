Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Ayn Arus beldesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 6 sivil yaralandı. TSK ve SMO güçleri, saldırıyı düzenleyen PKK/ YPG'li teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
- Güncel
- 01.12.2019
- Gazete
PKK/YPG yine saldırdı
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Ayn Arus beldesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 6 sivil yaralandı. TSK ve SMO güçleri, saldırıyı düzenleyen PKK/ YPG'li teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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