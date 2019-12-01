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PKK/YPG yine saldırdı

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Ayn Arus beldesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 6 sivil yaralandı. TSK ve SMO güçleri, saldırıyı düzenleyen PKK/ YPG'li teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

PKK/YPG yine saldırdı
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Ayn Arus beldesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 6 sivil yaralandı. TSK ve SMO güçleri, saldırıyı düzenleyen PKK/ YPG'li teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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