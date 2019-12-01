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3 terörist yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKPC'ye darbe. Örgütün yurt dışında bulunan yöneticileriyle irtibat kurup, eylem ve yapılanmaya yönelik şifreli mesajlar gönderip alan örgüt üyeleri yakalandı. Elebaşıyla birlikte gözaltına alınan hücrenin 3 teröristinin de kadın olması dikkat çekti.

3 terörist yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DHKPC'ye darbe. Örgütün yurt dışında bulunan yöneticileriyle irtibat kurup, eylem ve yapılanmaya yönelik şifreli mesajlar gönderip alan örgüt üyeleri yakalandı. Elebaşıyla birlikte gözaltına alınan hücrenin 3 teröristinin de kadın olması dikkat çekti.

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