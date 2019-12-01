Öğrencilere KYK burs kredi müjdesi geldi. Yurtkur tarafından yapılan açıklamada ilk defa burs alan öğrencilerin ödemelerine 27 Kasım itibari ile başlandığı belirtildi.1 Aralık Pazar TC kimlik nosu '8' ile bitenler burs veya kredilerini alacaklar. KYK burs ve kredi ödemeleri T.C. kimlik numarasına göre yapılacak. Diğer ödemeler ise; 2020 Ocak ayında yapılacak. KYK burs ücretleri genellikle 00:00 ila 03:00 arasında hesaplara yatırılıyor. Burs ücretlerine yeni zam geldi. Üniversite öğrencileri lisans bursu 500 TL'den 550 TL'ye , yüksek lisans bursu 1000 TL'den 1100 TL'ye doktora burs 1500 TL'den 1650 TL'ye yükseldi.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ

27 Kasım'da T.C. kimlik numarası son hanesi '0' olanlar

28 Kasım Perşembe T.C. kimlik numarası son hanesi '2' ile bitenler

29 Kasım Cuma '4' ile bitenler

30 Kasım Cumartesi '6'

1 Aralık Pazar '8' ile bitenler burs veya kredilerini alacaklar.

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