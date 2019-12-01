Bir garip iddia Türk düşmanı İngiliz The Economist dergisi, ilginç bir iddiada bulundu. Türkiye'de konuşlandırılmış Amerikan nükleer silahlarının ABD ve Avrupalı NATO müttefiklerinde kaygılara yol açtığını yazdı.

Türk düşmanı İngiliz The Economist dergisi, ilginç bir iddiada bulundu. Türkiye'de konuşlandırılmış Amerikan nükleer silahlarının ABD ve Avrupalı NATO müttefiklerinde kaygılara yol açtığını yazdı. Dergide, "Londra'da yapılacak NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar (60 adet) olacak" açıklamalara yer verildi. TÜM MANŞETLER