Bir garip iddia

Türk düşmanı İngiliz The Economist dergisi, ilginç bir iddiada bulundu. Türkiye'de konuşlandırılmış Amerikan nükleer silahlarının ABD ve Avrupalı NATO müttefiklerinde kaygılara yol açtığını yazdı. Dergide, "Londra'da yapılacak NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar (60 adet) olacak" açıklamalara yer verildi.
- Güncel
- 01.12.2019
- Gazete
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