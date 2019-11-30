Akşam'ın haberine göre İstanbul'da 2009 yılında yıkılan Bayrampaşa Cezaevi'nin yerine 2 bin 200 konut, 300 yatak kapasiteli devlet hastanesi, eğitim, otopark, alışveriş merkezi, sosyal donatı ve yeşil alanların yapılmasına ilişkin imar planı, 2011'de AK Parti yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edildi.

CHP VE ODA İTİRAZ ETTİ

CHP'li meclis üyeleri ise ret oyu verdi. Ardından, İstanbul Şehir Plancıları Odası da, plan değişikliğini yargıya taşıdı. Bu süreçte onaylanan plan üzerinden arazide inşaat başladı, konut ve hastane binaları yükseldi. Ancak aradan geçen 8 yılda, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nin başvuruları üzerine 5 kez mahkemeden iptal kararı alındı. Her iptal kararı sonrası İBB Meclisi yeni imar değişikliği yaptı, binaların büyük bölümü tamamlandı. Ancak son iptal kararı ile inşaat durdu, yerleşim yapılamadı.

DAİRE BAŞKANI OLDU

Bu dönemde, 2010-19 yılları arasında Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman'dı. Kahraman, 2013'teki Gezi olayları sırasında gündeme gelen Taksim Platformu'nun sözcüsü olarak tanınmıştı. Kahraman halen TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi. Haziran 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Kahraman'ı İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na atadı. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında, Gezi olayları sonrasında Kahraman'ı danışman kadrosuna almıştı.





'İKTİDAR'DA DEĞİŞTİ

Kahraman, İBB Daire Başkanlığı'na atandıktan sonra, önce Bayrampaşa Cezaevi arazisindeki inşaatı inceledi, ardından, inşaatın tamamlanması için 'yeni bir imar değişikliği' istedi. İBB Meclisi'ne getirilen değişiklik önerisi ile Bayrampaşa Cezaevi arazisinin inşaat alanı bin metrekare daha arttırıldı.

AK PARTİ: ÖZÜR DİLEYİN

AK Parti Grubu, planın düzeltilerek yeniden getirilmesi için ret oyu verdi ve İBB yönetimine tek şart koştu: "8 yıldır beklettiğiniz Bayrampaşa halkından özür dileyin."

Tayfun Kahraman'ın önce reddettiği İBB Daire Başkanı olunca imar istediği bölgeyi muhabirimiz Ercan Öztürk gezdi.

DAVAYI TAYFUN AÇMADI ODA AÇTI!

Önceki plan değişikliklerine ret oyu veren CHP Meclis Grup Başkan vekili Doğan Subaşı ise tepkilere karşılık verirken, AK Partili üyeleri gülümsetti. Subaşı, "Bir kere Tayfun Bey buraya davayı kendi başına açmadı. Oda olarak dava açtılar" dedi.

BETON ALANI ARTIRDILAR REDDETTİKLERİ PLANI BİZE GETİRDİLER

İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, olayı şöyle özetledi: "Daha önce İBB'nin cezaevi arazisi için çok özgün bir çalışması vardı.Yapılaşma 4 emsalden 2'ye düşürülüyordu; ayrıca yandaki sıkışık mahallenin de transferini kapsıyordu. Şehir Plancıları Odası itiraz etti, planları mahkemeye taşıdı. Proje mahkemeden 5 kez gitti geldi. Şimdi planları yargıya taşıyan kişi İBB'de daire başkanı oldu, aynı planı getirip bizden onay istiyor."

MAKYAJLA SATTILAR

AK Parti İBB Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol da, CHP'nin bugüne kadar ret oyu verdiği imar değişikliklerini, iktidara gelince kendisinin istemeye başladığını belirterek, "Bizim yaptığımız planları makyajlayıp bize sunmuşlar. Üstelik inşaat alanını bin metrekare daha artırmışlar" dedi.

İMAMOĞLU TÖREN BİLE YAPAR

Göksu, son yasal düzenlemelere göre imar planının güncellenmesi için yeni teklifi iade ettiklerini belirterek; "Bayrampaşalılara şimdiden söyleyeyim; İBB Başkanı İmamoğlu, plan düzeltilip bizim de onayımızla geçince, gidip Bayrampaşa'da 'biz yaptık' diye tören yapacak. Bugüne kadar iptal ettirdikleri planın törenini yapacak" dedi.