Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.11.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 09:07

Son dakika: 'de operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

'de düzenlenen operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda 228 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde madde ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda 228 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri