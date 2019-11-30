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  • 30.11.2019 13:56
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 13:56

Son dakika: 'de 'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika... 'de terör örgütü 'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 28 Kasım'da Derecik ilçesinin Ortaklar köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda iki kalaşnikof, 7 şarjör ve 180 fişek, roketatar, roketatar mühimmatı, sevk fişeği, el telsizi ve 876 doçka mühimmatı ele geçirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

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