37 FETÖ’cünün ismini verdi İngiltere'den Türkiye'ye gelen FETÖ'cü O.Ö, İstanbul'da sahte pasaportla yakalandı. Ö.'nün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için verdiği ifadesinde, terör örgütünün İngiltere başta olmak üzere Kanada, Belçika ve Etiyopya gibi ülkelerdeki "sözde" 37 üst düzey yöneticisinin ismini verdiği öğrenildi.

İngiltere'den Türkiye'ye gelen FETÖ'cü O.Ö, İstanbul'da sahte pasaportla yakalandı. Ö.'nün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için verdiği ifadesinde, terör örgütünün İngiltere başta olmak üzere Kanada, Belçika ve Etiyopya gibi ülkelerdeki "sözde" 37 üst düzey yöneticisinin ismini verdiği öğrenildi. TÜM MANŞETLER