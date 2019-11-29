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  • 29.11.2019 14:53
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 14:53

Son dakika: 'da operasyonu

Operasyonda, 5 kilo 523 gram esrar, 2 kilo 210 gram bonzai, 2 tabanca, 2 tüfek, 2 şarjör, 31 mermi, bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

'da sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıgıyasettin Mahallesi'nde bazı kişilerin uyuşturucu sattığı ve uyuşturucuları bir depoda sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede uygulama yapan ekipler, söz konusu depoya sık sık girip çıkan Doğan K, Hidayet A. ve Tamer A'yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında, 3,1 gram esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 860 lira, 10 avro ve 20 dolar bulundu. Depoda yapılan aramada da 5 kilo 520 gram esrar, 2 kilo 210 gram bonzai, 2 tabanca, 2 tüfek, 2 şarjör, 31 mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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