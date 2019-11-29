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Depremi tahmin etmek zor

İstanbul'a gelen Japon deprem uzmanı Prof. Dr. Masanori Hamada, yapılan deprem tahminleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Deprem tahminleriyle ilgili yapılan çalışmaların çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlandığına vurgu yapan Prof. Dr. Hamada, "50 senelik bir yakın gelecekte başarılı deprem tahmini yapmak imkansız" dedi.

Depremi tahmin etmek zor
İstanbul'a gelen Japon deprem uzmanı Prof. Dr. Masanori Hamada, yapılan deprem tahminleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Deprem tahminleriyle ilgili yapılan çalışmaların çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlandığına vurgu yapan Prof. Dr. Hamada, "50 senelik bir yakın gelecekte başarılı deprem tahmini yapmak imkansız" dedi.

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