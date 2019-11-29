Depremi tahmin etmek zor İstanbul'a gelen Japon deprem uzmanı Prof. Dr. Masanori Hamada, yapılan deprem tahminleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Deprem tahminleriyle ilgili yapılan çalışmaların çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlandığına vurgu yapan Prof. Dr. Hamada, "50 senelik bir yakın gelecekte başarılı deprem tahmini yapmak imkansız" dedi.

İstanbul'a gelen Japon deprem uzmanı Prof. Dr. Masanori Hamada, yapılan deprem tahminleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Deprem tahminleriyle ilgili yapılan çalışmaların çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlandığına vurgu yapan Prof. Dr. Hamada, "50 senelik bir yakın gelecekte başarılı deprem tahmini yapmak imkansız" dedi. TÜM MANŞETLER