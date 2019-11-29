Depremi tahmin etmek zor

İstanbul'a gelen Japon deprem uzmanı Prof. Dr. Masanori Hamada, yapılan deprem tahminleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Deprem tahminleriyle ilgili yapılan çalışmaların çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlandığına vurgu yapan Prof. Dr. Hamada, "50 senelik bir yakın gelecekte başarılı deprem tahmini yapmak imkansız" dedi.
- Güncel
- 29.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.