Türkiye’ye teşekkür Arnavutluk Başbakanı Rama, 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin yardımlarının unutulmayacağını belirtti. Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım etmek için yaptıkları akıllarda kalacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Biz ise küçük ve henüz zayıf bir ülkeyiz. Ancak ihtiyacınız olduğunda sizin yanınızda olacağız" dedi. Bu arada depremde ölenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Arnavutluk Başbakanı Rama, 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin yardımlarının unutulmayacağını belirtti. Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım etmek için yaptıkları akıllarda kalacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Biz ise küçük ve henüz zayıf bir ülkeyiz. Ancak ihtiyacınız olduğunda sizin yanınızda olacağız" dedi. Bu arada depremde ölenlerin sayısı 45'e yükseldi. TÜM MANŞETLER