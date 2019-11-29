Türkiye’ye teşekkür

Arnavutluk Başbakanı Rama, 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin yardımlarının unutulmayacağını belirtti. Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım etmek için yaptıkları akıllarda kalacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Biz ise küçük ve henüz zayıf bir ülkeyiz. Ancak ihtiyacınız olduğunda sizin yanınızda olacağız" dedi. Bu arada depremde ölenlerin sayısı 45'e yükseldi.
- Güncel
- 29.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.