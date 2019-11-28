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  • 28.11.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 10:57

Son dakika: 'da operasyonu

Son dakika haberine göre ekiplerince, terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara genelinde bazı kişilerin, terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarını tespit etti.

10 ŞÜPHELİDEN 9'U YAKALANDI
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah erken saatlerde il genelinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda, Ankara Cumhuriyet Savcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'unu yakaladı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

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