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  • Son Güncelleme: 29.11.2019 08:12

16 ülkeye yeni

Başkan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 15 merkeze alındı, 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

16 ülkeye yeni büyükelçi

Başkan imzasıyla yayımlanan karara göre;

MERKEZE ALINAN BÜYÜKELÇİLER
Ürdün si Murat Karagöz,

Guatemala Büyükelçisi Süleyman Gökçe

Türkmenistan Büyükelçisi Mustafa Kapucu

Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy

Büyükelçisi Tunca Özçuhadar

Belarus Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama

Estonya Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu

Çad Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen

Dominik Büyükelçisi Didem Ela Görkem Gökçe

Şili Büyükelçisi Gülin Dinç

Vietnam Büyükelçisi Akif Ayhan

Bangladeş Büyükelçisi Devrim Öztürk

Kazakistan Büyükelçisi Nevzat Uyanık

Kuzey Makedonya Büyükelçisi Tülin Erkal Kara

Gambiya Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer merkeze alındı.

YENİ ATAMALAR
Ürdün Büyükelçiliğine İsmail Aramaz

Guatemala Büyükelçiliğine Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Erkan Aytun

Türkmenistan Büyükelçiliğine Togan Oral

Cezayir Büyükelçiliğine Mahinur Özdemir Göktaş

Sri Lanka Büyükelçiliğine Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Rakibe Demet Şekercioğlu

Belarus Büyükelçiliğine Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özcan

Estonya Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Süleyman İnan Özyıldız

Çad Büyükelçiliğine Kemal Kaygısız

Dominik Büyükelçiliğine Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Kebapcıoğlu

Şili Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Gülcan Akoğuz

Vietnam Büyükelçiliğine Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Haldun Tekneci

Bangladeş Büyükelçiliğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan

Kazakistan Büyükelçiliğine Ufuk Ekici

Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Hasan Mehmet Sekizkök

Gambiya Büyükelçiliğine ise İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Tolga Bermek

Gabon Büyükelçiliğine ise Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Erdem Kaygısız atandı.

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