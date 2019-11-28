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  • Son Güncelleme: 28.11.2019 15:19

Bakan , Endonezya ile görüştü

Milli , Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu Bakanlıkta askeri törenle karşıladı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki güvenlik, askeri ve savunma sanayisi alanındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli , Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Akar, konuk bakanı 'nda askeri törenle karşıladı. Bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalındığı törende Subianto, tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin ardından baş başa görüşen iki bakan, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki güvenlik, askeri ve savunma sanayisi alanında iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

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