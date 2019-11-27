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  • Son Güncelleme: 28.11.2019 00:51

Başkan Erdoğan, Sarraj'ı kabul etti | Kabulde iki ayrı muhtıra imzalandı

Türkiye Cumhurbaşkanı , Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile 'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde 2 saat 15 dakika süren basına kapalı görüşmede, iki mutabakat muhtırası imzalandı.

İki ülke arasında imzalar atıldı!

Türkiye Cumhurbaşkanı , Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile 'nde bir araya geldi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Söz konusu mutabakat muhtıralarıyla iki ülke ilişkilerinin ve iş birliğinin güçlendirmesinin hedeflendiği bildirildi.

Basına kapalı görüşme 2 saat 15 dakika sürmüş, görüşme sonrası Erdoğan ve beraberindeki heyet, Libya heyeti ile yemek yemişti.

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