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  • Son Güncelleme: 27.11.2019 17:30

Son dakika: 'dan flaş Türkiye açıklaması

Son dakika haberine göre Genel Sekreteri Stoltenberg, YPG/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına ABD'nin itiraz etmesi, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki güvenlik planının yayımlanmasına karşı çıkmasına ilişkin, "Tüm müttefikleri korumak için hem planımız, hem isteğimiz hem de kabiliyetimiz var” açıklamasında bulundu.

NATO'dan flaş Türkiye açıklaması

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin YPG/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerinde Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planını onaylamamasına ilişkin, "Tüm müttefikleri korumak için hem planımız hem isteğimiz hem de kabiliyetimiz var." dedi.

NATO'nun erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) filosunu geliştirmek için Boeing International ile yapılan anlaşma kapsamında Melsbroek Havalimanı'nda düzenlenen imza töreni sonrasında Stoltenberg, basının sorularını yanıtladı.

Stoltenberg, bunun esasen bir "iç NATO tartışması" olduğunu belirterek, "NATO'nun iç meselelerine girmeyeceğim. Ancak tüm müttefikleri korumak için hem planımız hem isteğimiz hem de kabiliyetimiz var." ifadelerini kullandı.

Basındaki de, ABD'nin YPG/PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili savunma planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planının yayımlanmasına karşı çıktığı iddia edilmişti.

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