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Türkiye rest çekti! Kriz derinleşiyor

NATO'nun tarihi zirvesine sayılı günler kala, ABD ve Avrupa arasındaki krizin bitmesi için çaba sarf ediliyor. Reuters haber ajansı Türkiye'nin kuzey Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'na destek verilmemesi nedeniyle NATO'nun Baltıklar ve Polonya için hazırladığı savunma planını desteklemeyi reddettiğini duyurdu.

27.11.2019 13:22 - Son Güncelleme: 27.11.2019 13:22
Türkiye rest çekti! Kriz derinleşiyor

'70 yaşında beyin ölümü gerçekleşti mi?' Reuters haber ajansı, uluslararası ittifak NATO'nun 70. kuruluş yıldönümü için Londra'daki zirveyi bu başlıkla haberleştirdi.

Türkiye rest çekti! Kriz derinleşiyor

ABD lideri Donald Trump'ın hamleleriyle türbülansa giren NATO'nun geleceği, İngiltere'nin başkentinde 4 Aralık'ta gerçekleşecek zirvede şekillenecek.

Türkiye rest çekti! Kriz derinleşiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kasım ayında "NATO'nun beyin ölümüne tanık oluyoruz" diyerek hem ittifakı hem de Avrupa Birliği'ni topa tutmuştu.

Türkiye rest çekti! Kriz derinleşiyor

Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Fransa lideri, bir gün sonra kullandığı "Uluslararası sistemimiz eşi görülmedik bir krizden geçiyor" ifadesiyle mevcut tabloyu özetledi.

Türkiye rest çekti! Kriz derinleşiyor

ABD'nin NATO'ya danışmadan Suriye'den askerlerini çekmesini eleştiren Macron, "ABD ile NATO müttefikleri arasında stratejik karar alma süreçlerinde hiçbir şekilde koordinasyon yok" ifadesini kullandı.

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