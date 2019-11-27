Türkiye rest çekti! Kriz derinleşiyor

NATO'nun tarihi zirvesine sayılı günler kala, ABD ve Avrupa arasındaki krizin bitmesi için çaba sarf ediliyor. Reuters haber ajansı Türkiye'nin kuzey Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'na destek verilmemesi nedeniyle NATO'nun Baltıklar ve Polonya için hazırladığı savunma planını desteklemeyi reddettiğini duyurdu.

27.11.2019 13:22 - Son Güncelleme: 27.11.2019 13:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





