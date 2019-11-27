Planlanan şekilde devam Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ankara'da S-400'ün denemeleri mi yapıldı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bu süreç çerçevesinde yapılacak faaliyetler vardır. O yüzden bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Yeni ve farklı bir şey yok. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ankara'da S-400'ün denemeleri mi yapıldı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bu süreç çerçevesinde yapılacak faaliyetler vardır. O yüzden bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Yeni ve farklı bir şey yok. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor." TÜM MANŞETLER