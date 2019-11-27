Planlanan şekilde devam

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ankara'da S-400'ün denemeleri mi yapıldı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bu süreç çerçevesinde yapılacak faaliyetler vardır. O yüzden bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Yeni ve farklı bir şey yok. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor."
- Güncel
- 27.11.2019
- Gazete
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