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Planlanan şekilde devam

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ankara'da S-400'ün denemeleri mi yapıldı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bu süreç çerçevesinde yapılacak faaliyetler vardır. O yüzden bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Yeni ve farklı bir şey yok. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor."

Planlanan şekilde devam
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ankara'da S-400'ün denemeleri mi yapıldı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bu süreç çerçevesinde yapılacak faaliyetler vardır. O yüzden bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Yeni ve farklı bir şey yok. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor."

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