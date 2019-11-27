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çalışanları işlerine geri dönüyor

Büyükşehir Belediye () Başkanı 'li 'nun göreve gelmesinin ardından işten çıkartılan binlerce çalışana ilk müjdeli haber geldi.

Çalışanlar geri dönüyor
İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı 'li 'nun göreve gelmesinin ardından işten çıkartılan binlerce çalışana ilk müjdeli haber geldi. 35. ve 25. İş Mahkemeleri, İBB bünyesindeki İstanbul Dijital Medya Ticaret'ten atılan Seyit Vural ve Samet Baştekin'in işe iade edilmelerine karar verdi. Karar diğer işçilere umut oldu.

Nazif KARAMAN

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