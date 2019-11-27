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  • Son Güncelleme: 27.11.2019 23:20

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan mesajı

Son dakika haberine göre sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, "Müttefikler 'nin endişelerini ciddiye almalı." ifadelerini kullandı.


, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'ye karşı tehditlerin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

İbrahim Kalın, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, içinde en büyük ikinci orduyla NATO'nun güçlü bir üyesi ve AB'ye tam üye olarak katılmak istiyor. Ancak müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalıdır."

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