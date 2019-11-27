Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlı olduğumuzu söyledi. Oktay, "Suriye'de terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır" diye konuştu.
- Güncel
- 27.11.2019
- Gazete
370 bin kişi geri döndü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlı olduğumuzu söyledi. Oktay, “Suriye’de terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır” diye konuştu.
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