370 bin kişi geri döndü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlı olduğumuzu söyledi. Oktay, “Suriye’de terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlı olduğumuzu söyledi. Oktay, "Suriye'de terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır" diye konuştu. TÜM MANŞETLER