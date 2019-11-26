Teröre Pençe! 163 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri açıklamak üzere dün basın toplantısı düzenlendi. Pençe operasyonlarında bugüne kadar 163 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ayrıca terörden temizlenen noktalara eğitim ve sağlık hizmeti verildiği de belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri açıklamak üzere dün basın toplantısı düzenlendi. Pençe operasyonlarında bugüne kadar 163 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ayrıca terörden temizlenen noktalara eğitim ve sağlık hizmeti verildiği de belirtildi. TÜM MANŞETLER