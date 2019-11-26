Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.11.2019 13:44
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 13:46

Son dakika: Esenyurt İlçe Başkanı terör örgütü propagandasından tutuklandı

Son dakika haberine göre Esenyurt İlçe Başkanı Ayfer Y.'nin de aralarında olduğu 7 şüpheli, terör propagandası yapmaktan tutuklandı. Şüpheliler, 24 Kasım akşamı Cumhuriyet Meydanında yasaklı bildiri dağıtmışlardı.

HDP'li başkan tutuklandı!

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım akşamı Cumhuriyet Meydanında yasaklı bildiri dağıtarak terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 'li gruba müdahalede bulundu.

Ekipler, HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ayfer Y. ile Elvan U, Türkan S, Maynur Y, Zübeyde A, Mürüvvet K. ve Muzaffer İ.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanı terör örgütü propagandasından tutuklandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri