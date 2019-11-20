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  • 20.11.2019 12:06
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 12:06

İl Başkanı tutuklandı

'te terör örgütü /KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Gaziantep İl Başkanı ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 12 zanlı tutuklandı.

HDP il başkanı PKK/KCK nedeniyle tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü /KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 52 zanlıdan aralarında ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı bazı şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı , DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 12'si tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli de daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Diğer 24 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de aralarında bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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