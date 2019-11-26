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  • Son Güncelleme: 26.11.2019 08:21

Eski doktoru 'li isim 'de ölü bulundu!

Yıllarca ’da doktor olarak görev yapıp ’e yerleşen 59 yaşındaki vatandaşı , 14 yıldır birlikte yaşadığı köpeğinin 2 gün boyunca havlaması üzerine yaşadığı evde ölü bulundu. Geçtiğimiz günlerde de eski İngiliz istihbarat subayının İstanbul Karaköy'de ölü bulunması dikkatleri çekmişti.

İzmir'in Konak ilçesinde, yıllarca NATO'da doktor olarak görev yapıp emekli olduğu öğrenilen ABD vatandaşı James Edward Steidel (59), 14 yıldır birlikte yaşadığı köpeğinin 2 gün boyunca havlaması üzerine yaşadığı evde ölü bulundu. Stediel'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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