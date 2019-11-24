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  • 24.11.2019 12:20
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 12:20

'teki / operasyonunda tutuklu sayısı 25'e yükseldi

Valiliği yaptığı basın açıklamasında eli kanlı terör örgütü ’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklananların sayısı 25’e yükseldiğini bildirdi.

PKK operasyonunda tutuklu sayısı 25'e yükseldi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü /'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 26'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 19'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve İl Başkanı Abdullah İnce'nin de aralarında bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen Kılıç ve İnce'nin de aralarında bulunduğu 18 zanlı tutuklanmış, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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