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  • Son Güncelleme: 24.11.2019 12:27

Bakanlık açıkladı: 3 etkisiz hale getirildi

"İl Jandarma Komutanlığınca 'un Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Bakanlık açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

'ndan yapılan son dakika açıklamasında "İl Jandarma Komutanlığınca 'un Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık teröristlerin, 12 Eylül'de Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit düştüğü EYP'li saldırının sorumlusu olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da 'Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi" denildi

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