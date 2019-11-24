Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.11.2019 15:38
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 15:47

Emekli başkomiser uyuyan kızını başından vurdu!

’te emekli bir başkomiser, uyuyan kızını başından vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerini arayan başkomiser, teslim oldu. Başkomiserin uyurken öldürdüğü kızı Nihal A.'nın 10 yaşından bu yana tedavisi gördüğü, yaklaşık bir ay önce de Bakırköy Ruh ve 'ne yattığı öğrenildi.

Emekli başkomiser uyuyan kızını başından vurdu!

Olay, Zeyrek Mahallesi Dülgeroğlu Sokak 20/2 numarada 10.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal A., henüz belirlenemeyen bir nedenle, çekyatta uyuyan kızı Nihal'i başından tabancayla vurdu. Daha sonra sokağa çıkan emekli başkomiser, 155 polis imdatı arayarak kendini ihbar etti.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Babası tarafından sol şakağından vurulan Nihal A.(40) ağır yaralı olarak ambulansla Samatya'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nihal A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emekli başkomiser Kemal A., olay yerine gelen polis ekibine olayda kullandığı tabancayla birlikte teslim oldu.

Babası tarafından uyurken öldürülen Nihal A.'nın 10 yaşından bu yana tedavisi gördüğü, yaklaşık bir ay önce de Bakırköy Ruh ve 'ne yattığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEmekli başkomiser uyuyan kızını başından vurdu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri