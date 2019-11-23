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  • Son Güncelleme: 23.11.2019 16:00

Son dakika: : Yarın saat 13.00'da basın toplantısı yapacağım

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "'ye giden 'li" iddıasını sert bir dille yalanlayan konuyla ilgili basın toplantısı düzenleme kararı verdi. Yarın saat 13.00'da toplantı yapacağını duyuran İnce, " evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim" dedi.

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