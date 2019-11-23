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  • Son Güncelleme: 23.11.2019 13:53

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! 'ya büyük darbe

, Kıran-7 operasyonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. " unsurlarıyla bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Şu anda terör örgütü kendi arasında bile haberleşmekten korkmakta ve ürkmektedir" diyen Bakan Soylu, örgüte katılımda ciddi düşüş olduğunu açıkladı.

Bakan duyurdu! PKK'ya büyük darbe

, Kıran-7 operasyonuyla ilgili, " unsurlarıyla bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Şu anda terör örgütü kendi arasında bile haberleşmekten korkmakta ve ürkmektedir. Terör örgütüne daha önce 5 bin 500 kişi katılırken bu yıl itibarıyla katılım 108 kişi... Ailelerle temas kuruyoruz, evlatlarına diyorlar ki 'artık orada durmayın, teslim olun.' Gelip teslim oluyorlar. Biz 221 kişiyi bu yıl ailelerinin desteğiyle ikna edip adalete teslim ettik." dedi.

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