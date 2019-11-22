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O iddia yalanlandı

İletişim Başkanı , 'ın, 'li bir siyasetçiyle görüştüğüne dair iddiaların gerçek dışı ve hayal ürünü olduğunu açıkladı. da bu iddiayı net bir dille yalanladı: CHP içindeki çekişmelere, Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler.

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