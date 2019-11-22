O iddia yalanlandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğüne dair iddiaların gerçek dışı ve hayal ürünü olduğunu açıkladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da bu iddiayı net bir dille yalanladı: CHP içindeki çekişmelere, Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler.
- Güncel
- 22.11.2019
- Gazete
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