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  • Son Güncelleme: 22.11.2019 17:36

Üsküdar’da kumar oynanan mekâna baskın! Suçüstü yakalandılar

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin Kısıklı Mahallesi’nde bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi edinince saat 21.00 sularında mekâna baskın yaptı. İş yerinde üzerinden tombala oyunu oynadıkları görüldü. 19 bilgisayara el konuldu.

Üsküdar'da şok baskın! Suçüstü yakalandılar

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçenin Kısıklı Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi edinildi. Saat 21.00 sularında belirtilen adrese Emniyet güçleri denetim yaptı. İş yerinde yapılan denetimde masalar üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarlardan üzerinden tombala oyunu oynadıkları görüldü.

KUMAR OYNANAN YERDE 19 BİLGİSAYARA EL KONULDU
Kumar oynatılan iş yerinde 19 tane dizüstü bilgisayara el konuldu, zabıta ekiplerince bilgisayarlar mühürlendi. İş yerinde sanal tombala oynayan sekiz şahsa idari yaptırım cezası uygulandı. Mekânın sorumlusu olan şüpheli Mehmet Veysi A. Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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