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  • Son Güncelleme: 21.11.2019 08:58

Son dakika: 'da 50 düzensiz yakalandı

'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla çıkma hazırlığındaki 50 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler gönderildi.

O ilimizde 50 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin "dur" ikazını dikkate almayıp yoluna devam eden sürücünün kullandığı minibüs, kovalamacanın ardından ilçe çıkışında durduruldu.

Minibüsteki kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler gönderildi.

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