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  • Son Güncelleme: 21.11.2019 15:28

21 kişiye mezar olmuştu! Yeşilyurt apartmanı hakkında flaş gelişme!

’da binanın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise yaralı kurtarıldığı olaya ilişkin yürütülen davada 39 belediye görevlisi hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Yeşilyurt apartmanı hakkında flaş gelişme!

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin, hakkında soruşturma yürütülen 39 Kartal Belediyesi görevlisinden 30'unun ifadesi alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanının çökmesine ilişkin, binaya yapılan kaçak katlar hakkında yapı denetim görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kartal Belediyesi çalışanları hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

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