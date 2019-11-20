Uygulamaya son 10 gün kala 45 bin sürücü sınıfta kaldı!

Şoför esnafına getirilen "Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu" alma zorunluluğunda son 10 günlük zaman dilimine girildi. 1 Aralık'a kadar söz konusu belgeyi almayan araç kullanıcıları trafiğe çıkamayacak.

Ticari yük, eşya ile yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin her 5 yılda bir yenilemek şartıyla bedeni ve psikolojik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren "Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu" almaları 1 Aralık 2019 tarihi itibariyle zorunlu hale geldi.

ARACA 885, SÜRÜCÜYE 283 LİRA CEZA!

Söz konusu tarihten itibaren belgesi olmayan ticari araç sürücüsüne para cezası ve yetki belgesi iptali gibi yaptırımlar uygulanacak. 1 Aralık itibariyle psikoteknik test raporu olmayanlara uygulanacak cezalar ise araç sahiplerine 885 lira, sürücülere ise 283 lira şeklinde olacak.

Riskli sürücüleri trafikten çekmek için uygulanan psikoteknik test, psikologlar eşliğinde 1-1.5 saat arasında gerçekleştiriliyor.

12 FARKLI TEST

Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu kapsamında araç sürücülerine sürekli dikkat, mühakeme, koordinasyon, seçici dikkat, hız mesafe tahmin, çarpışma tahmin, görsel algı bellek, kişilik, görsel süreklilik, çevresel görsel görüş, tepki hızı ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanıyor.

Bu testler ile riskli sürücüler tespit edilerek trafikten uzaklaştırılıp trafik kazalarının olumsuz etkilerini azaltmak hedefleniyor.

Son istatisliklere göre trafik kazalarının yüzde 96'sı insan unsurundan kaynaklanıyor.

Türkiye genelinde hemen hemen bütün il ve ilçelerde 363 Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezi bulunuyor.

8 MİLYON KİŞİDEN 600 BİNİ RAPOR ALDI

Konuyla ilgili konuşan Türkiye Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Derneği Başkanı Cengizhan Kutlu, Türkiye'de ticari araç kullanımı için gerekli olan SRC belgesine sahip 8 milyon kişi olduğunu dile getirerek, bu rakamın ise bu zamana kadar 600 binin Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu almak için başvuruda bulunduğunu belirtti.

45 BİN KİŞİ TESTİ GEÇEMEDİ

Kutlu, Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu için yapılan testlere ilişkin ise çok çarpıcı bir veriyi paylaştı.

1 Ocak 2019 itibariyle bu zamana kadar Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu için Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılan başvurular sonrasında testlere tabi tutulan 305 bin şoförden 45 binin bu testlerden geçemediğini aktardı.

90 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLİYOR

Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu testlerinden geçemeyenler riskler ortadan kalkana ticari araç kullanmaktan men ediliyor. 90 günlük sürenin ardından yeniden psikoteknik raporu için testlere tabi tutuluyor.

170 TL ÜCRETİ VAR!

Yayınlanan genelge ile 1 Aralık sonrası için zorunlu hale getirilen belge için istenen ücretin 170 TL olduğunu da ifade eden Türkiye Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Derneği Başkanı Kutlu, TIR, kamyon ve otobüs gibi ticari araç kullanımı için ehliyet ve SRC gibi belgelerin toplam maliyetinin 15 bin TL olduğunu belirterek,

''Psikoteknik testi yaptırıp rapor almadan ticari araç kullanımı için ciddi paralar harcanıp belge alınıyor ve daha sonra derneğimize bağlı merkezlere gidilerek testlere tabi tutuluyorlar. Ancak o kadar masrafın üzerine istenen testlerden geçilemediği de oluyor. O yüzden öncelikle bu testlerin yapılması gerekiyor.''