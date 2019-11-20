Son dakika: Başkan Erdoğan teşkilatları bu sözlerle uyardı

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:



AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu yolun mensubudur. Millete hizmet etmek yük değil, şereflerin en büyüğüdür. Bizim milletimiz kendisine yapılan hiçbir hizmeti unutmaz. AK Parti'nin sahibi millettir. Bunun için teşkilatların milletle kucaklaşacak isimlerden oluşması gerekiyor. AK Parti'de ilçe, il başkanı, milletvekili olmak demek milletin emrinde olmak demektir.

2018-2019 seçimlerinin sonuçlarından gereken dersleri çıkarmamız şarttır. Teşkilatlarımızın milletimizle en güzel kucaklaşmayı sağlayacak isimlerden oluşması gerekiyor.





'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ MİLLETTİR'

Türkiye güvenlikten ekonomiye kadar pek çok cephede aynı anda beka mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyor. Teröristleri öne sürüyorlar ezip geçiyoruz. Sınırları tehdit ediyorlar, tehdidin kaynağına iniyoruz. Dışarıdan gelen tehditlerin üstesinden gelme konusunda en küçük bir tereddütümüz yoktur. Elde ettiğimiz sonuçları bir başarı hikayesidir. Mücadelede en büyük gücümüz milletimizdir.