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  • Son Güncelleme: 20.11.2019 19:20

gerçekte kimdir, ? ?

sezon finali yapmıştı. Şimdi sırada ise Kuruluş Osman dizisi var. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu konu edecek olan Kuruluş Osman bomba gibi ekranlara geliyor. Egemenlik kuran diğer Türk boyları gibi Osmanlılar Kayı damgasını bir egemenlik sembolü olarak sikkelerinde ve önemli eşyada kullanmışlardır. İlk Osmanlı kaynaklarına göre Anadolu’ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen ’nin oğludur. Osman Bey 1258 yılında Söğüt'te doğdu. Osman Bey daha sonra Malhun Hatun ile evlendi. Peki Osman Bey gerçekte kimdir? nasıl ölmüştür?

Osman bey tarihte nasıl öldü?

Osman Bey, Osmanlı Devleti'nin ve hânedanlığının kurucusudur. (1302-1324). TRT1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından gözler yeni sezonda Kuruluş Osman'da olacak. Kuruluş Osman'da Osman Bey'i Burak Özçivit canlandırıyor. İşte tarihi kaynaklardaki Osman Bey. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde ise Osman Bey'le ilgili oldukça kapsamlı bilgiler yer alıyor. Osman Bey'le ilgili tarihi bilgilerin bir bölümü haberimizde. Osman Bey gerçekte kimdir? Osman Gazi nasıl ölmüştür? Osman Gazi'nin yaşam ve savaşları tarihsellikten çok, masalsı destansı bir örtüntü içinde, halk söylentileri, ermişlik öyküleri ve mitolojik lejantlarla renklendirilmiştir.

OSMAN GAZİ KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin ve hânedanlığının kurucusu (1302-1324). İlk Osmanlı kaynaklarına göre Anadolu'ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi'nin oğludur. Dedesi Süleyman Şah (Bazı kaynaklara göre Gündüz Alp), büyükannesi Hayme Hatun (Süleyman Şah'ın eşi), babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime (Haime) Hanım'dır.

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