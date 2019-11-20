

Kocaeli'de toplumun bir kesiminin eş ve kızlarına çirkin hakaretlerde bulunan Mehmet Avcı tutuklandı. Dün adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ERDOĞAN'I DESTEKLEYENLERİN KADIN VE ÇOCUKLARINA ALÇAK İFADELER

Sosyal medyada paylaşılan hakaretlerle dolu skandal video için soruşturma başlatıldı! "Ne kadar Atatürkçü erkek varsa, Atatürkçü olmayanların karısını, kızını, anasını, bacısını..." şeklinde ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerin yer aldığı skandal videoya sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI SONRA SERBEST BIRAKILDI

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici sözler sarf ettiği gerekçesiyle Mehmet Avcı isimli provokatör adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

GELEN TEPKİLER ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'nın serbest bırakıldıktan sonra benzer yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi nedeniyle yeniden gözaltına alındığını duyurmuştu.





Sosyal medyaya yüklediği skandal videoda sarf ettiği çirkin ifadeler Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nı ve Kocaeli Emniyeti'ni harekete geçirdi. Emniyet yetkilileri sosyal medyada büyük tepkiye neden olan bu videoyu yayınlayan Vatanseverler Derneği Hareketi Başkanı Mehmet Avcı, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince Başikele'de gözaltına alındı. Avcı adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra yine videolar yayınladı.

Adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YERELDE İNSANLARI ÖRGÜTLÜYOR!

Mehmet Avcı isimli şahsın bir örgüt lideri gibi bu planları hayata geçirmek üzere çalışmalar yaptığı, yanına aldığı insanlara "Bana ihanet etmeyeceğine yemin et" şeklinde telkinlerde bulunduğu skandal görüntüleri ortaya çıkmıştı.