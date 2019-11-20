Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte 20 Kasım il il hava durumu raporu...

YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyuran Meteoroloji, yurt genelinde yağış beklenmediğini bildirdi.