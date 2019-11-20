FETÖ baskını 56 gözaltı

Ankara'da yürütülen FETÖsoruşturması kapsamında, örgütün finans yapılanmasında eylemleri tespit edilen 79 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 56'sı polis ekipleri tarafından yakalandı. Ankara'da yürütülen FETÖsoruşturması kapsamında, örgütün finans yapılanmasında eylemleri tespit edilen 79 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 56'sı polis ekipleri tarafından yakalandı.
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