D ışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG'nin ideolojik temizlik yaptığını belirtti. Ve ekledi: Cumhurbaşkanımız mektubu götürdü, iade etti. Biz herhangi bir şeyden çekindiğimiz için değil. 'Efendim cumhurbaşkanının mal varlığı konusunda araştırma yapacaklarmış.' Bu tehdidi yıllardır söylüyor Amerikalılar. Bundan korksaydık Barış Pınarı'nı başlatmazdık.