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: Korksaydık başlatmazdık

, YPG'nin ideolojik temizlik yaptığını belirtti. Ve ekledi: Cumhurbaşkanımız mektubu götürdü, iade etti. Biz herhangi bir şeyden çekindiğimiz için değil. 'Efendim cumhurbaşkanının mal varlığı konusunda araştırma yapacaklarmış.' Bu tehdidi yıllardır söylüyor Amerikalılar. Bundan korksaydık Barış Pınarı'nı başlatmazdık.

Korksaydık başlatmazdık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG'nin ideolojik temizlik yaptığını belirtti. Ve ekledi: Cumhurbaşkanımız mektubu götürdü, iade etti. Biz herhangi bir şeyden çekindiğimiz için değil. 'Efendim cumhurbaşkanının mal varlığı konusunda araştırma yapacaklarmış.' Bu tehdidi yıllardır söylüyor Amerikalılar. Bundan korksaydık Barış Pınarı'nı başlatmazdık.

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