Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG'nin ideolojik temizlik yaptığını belirtti. Ve ekledi: Cumhurbaşkanımız mektubu götürdü, iade etti. Biz herhangi bir şeyden çekindiğimiz için değil. 'Efendim cumhurbaşkanının mal varlığı konusunda araştırma yapacaklarmış.' Bu tehdidi yıllardır söylüyor Amerikalılar. Bundan korksaydık Barış Pınarı'nı başlatmazdık.
- Güncel
- 20.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.