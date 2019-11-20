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11 PKK’lı öldürüldü

Şırnak'ta Jandarma-Polis- MİT'in ortak operasyonu sonucu, PKK'nın sözde Cudi sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak Hakurk'ta da 3 terörist hava harekatıyla öldürüldü. Haftanin'de de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildi.

11 PKK’lı öldürüldü
Şırnak'ta Jandarma-Polis- MİT'in ortak operasyonu sonucu, PKK'nın sözde Cudi sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak Hakurk'ta da 3 terörist hava harekatıyla öldürüldü. Haftanin'de de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildi.

HÜSEYİN KAÇAR

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