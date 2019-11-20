11 PKK’lı öldürüldü Şırnak'ta Jandarma-Polis- MİT'in ortak operasyonu sonucu, PKK'nın sözde Cudi sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak Hakurk'ta da 3 terörist hava harekatıyla öldürüldü. Haftanin'de de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta Jandarma-Polis- MİT'in ortak operasyonu sonucu, PKK'nın sözde Cudi sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak Hakurk'ta da 3 terörist hava harekatıyla öldürüldü. Haftanin'de de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildi.



HÜSEYİN KAÇAR TÜM MANŞETLER